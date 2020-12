Tommaso Cerno: chi è il dirigente di Arcigay che ha lasciato il PD

Tommaso Cerno è un giornalista e politico italiano, che ha di recente lasciato il Partito Democratico per unirsi ad Italia Viva di Matteo Renzi.

Tommaso Cerno è conosciuto come giornalista e politico e ha ricoperto diversi ruoli nella sua carriera: la presidenza di Arcigay, assistente vicesindaco, saggista, scrittore e senatore della Repubblica. Tutto quello che sappiamo sulla vita politica e privata del 45enne di Udine.

Chi è Tommaso Cerno: vita e carriera

Tommaso Cerno è nato a Udine, il 28 gennaio 1975 da una famiglia di origini slovene delle Valli del Torre. Attualmente vive nella capitale, a Roma. La sua carriera è lunga e molto ricca e nel corso della sua vita, Cerno ha svolto incarichi differenti e ricoperto diverse cariche. Oltre al giornalismo e alla politica, il 45enne è stato Presidente dell’Arcigay ed è è annoverato tra i promotori del Gay Pride di Venezia.

E’ entrato nell’albo dei giornalisti professionisti, nel 2004 e ha lavorato nella redazione del Messaggero di Udine, fino al 2009, anno del passaggio di Cerno all’Espresso di cui diventa anche vice caporedattore. Le inchieste che ha svolto vanno dal movimento NO TAV, alle discriminazioni e i diritti civili e nel 2015 ha condotto un programma su Rai 3 “D-Day”, un approfondimento sulla seconda guerra mondiale.

Il 2015 è anche l’anno in cui Tommaso Cerno si è ammalato di un cancro che ha messo a repentaglio la sua vita e ha rischiato di fargli abbandonare il giornalismo, come ha dichiarato in un’intervista per Il Foglio: “La verità è che il giornalismo l’avevo lasciato il 26 maggio 2016, dopo aver avuto un cancro ed essermi salvato la vita per un pelo.” Ma per fortuna non è stato così e nel 2016, Cerno è diventato direttore dell’Espresso.

Come saggista e scrittore, il 45enne di Udine ha pubblicato diversi titoli, sia saggi che romanzi, come “Affa Taffa“, “L’ingorgo“, “Il coraggio che manca“, “Inferno – La commedia del potere“. Dopo l’adesione iniziale al Partito Democratico, il giornalista è passato poi al Gruppo Misto in parlamento.

Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non è chiaro se sia sposato o meno o se sia single o meno, ma dato che, come ha riportato Il Foglio, Cerno ama definirsi “omosessuale celibe“, è probabile che non abbia nessun accanto al momento.