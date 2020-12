Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 13 dicembre. Andrà in onda, in prima serata, su La7, una nuova puntata del programma di inchieste e approfondimento sull’attualità e la politica condotto da Massimo Giletti.





Si tornerà anche questa sera, nel corso del programma, a parlare di Coronavirus e dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Si approfondirà, in particolar modo, il caso del piano pandemico, sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Bergamo.

Gli spettatori di La7 potranno assistere anche questa sera ad una nuova puntata del programma di attualità condotto da Massimo Giletti. Anche nel corso di questa serata si tornerà ad approfondire il tema dell’emergenza sanitaria sul nostro territorio nazionale a causa del dilagare del Coronavirus e si approfondirà in particolar modo il caso del piano pandemico oggetto d’indagine da parte della Procura di Bergamo.

Sui fatti di Bergamo interverranno Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Bruno Vespa, Consuelo Locati, Maria Rita Gismondo e Floriana Bulfon. Si discuterà inoltre del caso Benotti e della vicenda delle mascherine e a dibattere sull’argomento tornerà Alessandro Cecchi Paone, assieme a Tommaso Cerno.

Si tornerà inoltre a parlare dell’emergenza sanitaria in Campania. Le telecamere del programma torneranno a documentare la situazione e i costi dell’ospedale modulare del Ruggi di Salerno. Interverranno, assieme a Tommaso Cerno, anche Luigi Greco e Luigi De Magistris. Sulla situazione in Sicilia interverrà inoltre l’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Si tornerà infine ad approfondire i particolari della vicenda Genovese, subito dopo le accuse ricevute anche dall’ex fidanzata dell’imprenditore e dall’amico dj, Daniele Leali. Ad approfondire in studio questo argomento vi saranno Luca Telese, Nunzia De Girolamo e Annamaria Bernardini De Pace.