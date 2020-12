Santiago Lara, il figlio “segreto” di Diego Armando Maradona, sarebbe nato dalla relazione tra il calciatore e Natalia Garat. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Natalia Garat, madre biologica di Santiago Lara, figlio avuto con Diego Armando Maradona (o presunto tale), è stata una donna molto sfortunata. Conosciamo più da vicino la sua storia.

L’identikit della mamma di Santiago Lara

Di Natalia Garat sappiamo purtroppo pochissimo, a parte il fatto che era una modella in carriera e una delle tante donne con cui l’ex calciatore del Napoli ha avuto una relazione sentimentale nel corso degli anni. I due si conobbero quando lei aveva appena 19 anni e vissero una travolgente storia d’amore, che tuttavia non ebbe un lieto fine.

Era il 2005 quando Garat chiese a Diego Armando Maradona di riconoscere la paternità di suo figlio Santiago Lara, nato nel 2001, nel pieno di una relazione che andò avanti per divesi anni. Il ricorso, però, non andò a buon fine a causa della sua prematura morte, causata da un tumore ai polmoni.

Per questi motivo il riconoscimento della paternità si è arenato. In questi giorni, però, Santiago Lara è tornato a farsi sentire e a rivendicare i suoi diritti di figlio biologico. Lo deve a se stesso e a sua madre, morta nel 2006 a soli 23 anni, affinché possa finalmente riposare in pace. Quanto a Maradona, non ha mai voluto riconoscerlo ufficialmente, ma pare che fosse consapevole che Santiago Lara era suo figlio. In effetti la somiglianza tra i due è strabiliante, per non dire della comune passione per il pallone.

