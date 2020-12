Santiago Lara sostiene di essere il decimo figlio di Maradona, da quest’ultimo mai riconosciuto. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Santiago Lara, presunto decimo figlio di Diego Armando Maradona, attraverso i suoi legali ha chiesto di poter far effettuare il test del DNA per confermare la compatibilità con i geni dell’indimenticabile campione. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Santiago Lara

Santiago Lara è nato in Argentina il 3 giugno 2001, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. E’ il figlio di Natalia Garat, una modella che conobbe Maradona quando aveva 19 anni. Quattro anni dopo la sfortunata ragazza morì a causa di un tumore ai polmoni, ma non prima di aver confessato al suo partner che il vero padre di Santiago era Maradona. Nel 2005 la donna tentò persino di far riconoscere all’ex calciatore suo figlio, ma senza successo.

Non si hanno molte altre informazioni su Santiago Lara, dal momento che non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Non sembrerebbe essere un grande amante dei social, visto che non è possibile rintracciarlo né su Instagram né su Facebook. Sappiamo però che vive in un quartiere di La Plata, una città argentina, insieme a suo fratello. Il giovane ritiene che il suo vero padre resterà sempre Marcelo Lara, l’uomo che lo ha cresciuto come un figlio. Ma vorrebbe comunque vedere riconosciuta la paternità biologica di Maradona, soprattutto ora che il Pibe non c’è più. Da lui dice di aver preso la passione per il calcio… e forse – aggiunge più d’uno maliziosamente – ora vorrebbe anche qualcos’altro.

