Sanremo 2021, Amadeus non vuole Pago? Il cantautore rompe il silenzio

Siamo ormai agli sgoccioli per l’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2021. Tra il consueto toto-nomi annuale e le prime conferme, sono usciti anche i probabili esclusi. Fra questi, un nome ricorrente è quello di Pago, il cantautore sardo che ha conquistato tutti a Tale e Quale Show, vincendo l’edizione 2020.

Pago escluso da Sanremo 2021?

Pago ha vinto l’edizione 2020 di Tale e Quale Show e ha conquistato tutto il pubblico con le sue incredibili imitazioni di Gianni Morandi, Francesco Gabbani e tanti altri. Il suo nome è comparso diverse volte tra gli esclusi di Sanremo 2021. Amadeus, infatti, che a brevissimo annuncerà i nomi dei Big in gara, sembrerebbe non aver scelto il cantautore sardo.

In diverse interviste Pago ha espresso la sua volontà di calcare il palco dell’Ariston, confessando che partecipare a Sanremo sarebbe per lui un sogno. Mantendendo la speranza di essere chiamato fino all’ultimo, il cantautore è comunque consapevole delle notizie che impazzano sulla sua probabile esclusione. Nelle sue instagram stories ha infatti condiviso diversi titoli a riguardo e ha confessato: “Come sapete non ho nascosto la voglia di parteciparvi, anzi e sperarci fino alla fine è giusto. Ma se la realtà sarà quella delle ultime notizie no problem“.

Notizie certe arriveranno giovedì 17 durante la finale di Sanremo Giovani, quando Amadeus svelerà i nomi dei cantanti in gara Fino a quel momento Pago e i suoi fan possono ancora sperare che il cantautore sardo venga chiamato sul palco dell’Ariston. A riguardo, Pago ha voluto specificare: “Non ho mai avuto la presunzione di essere preferito ad un altro. Questa è la musica, a qualcuno la tua può piacere oppure no, ci sta“