Paolo Conticini ha fatto molto parlare di sé per il rapporto con la ballerina Veera Kinnunen. La donna aveva avuto una liaison con un ex concorrente.

L’attore Paolo Conticini è stato tra i partecipanti di Ballando con le Stelle. La sua sintonia con la compagna di ballo non è passata inosservata e i gossip sono stati molti.

Conticini è impegnato da più di 25 anni con Giada Parra con cui è convolato a nozze nel 2013. La coppia è sempre apparsa molto solida e i due sono davvero inseparabili.

Paolo Conticini e la richiesta di sua moglie

Gli anni passano ma il loro rapporto sembra più forte che mai. La moglie non fa parte del mondo dello spettacolo, ma i gossip su Conticini e la Kinnunen non sembrano averla scalfitta. La coppia da ballo non si è fatta mettere i piedi in testa dagli altri concorrenti e si è sempre distinta per la loro grande sintonia e voglia di spiccare.

L’attore ha lavorato molto duramente per le varie performance e in varie interviste si era detto davvero felicissimo del loro modo di lavorare. “Veera mi sta massacrando, mi ha fatto fare addirittura dei salti mortali che neanche quando ero giovane ci riuscivo”, ha raccontato l’uomo. Il grande feeling è rimasto però circoscritto al ballo, tanto che la moglie non è mai stata gelosa. Questo fatto ha scioccato molte persone tra il pubblico che si aspettava una reazione opposta.

Conticini è da sempre fedelissimo alla compagna che lo supporta in ogni sua decisione. La donna si è sempre tenuta molto alla larga da gossip e pettegolezzi, tanto che anche la loro stessa storia è sempre vissuta con molta riservatezza.

Il settimanale Vero gli aveva chiesto il segreto della loro unione e l’attore aveva risposto che si riduce tutto a: “Fortuna, sintonia e la costante complicità e, nel nostro caso, anche uno sviluppatissimo senso dell’umorismo. Ridiamo molto assieme!”. Questo atteggiamento ha permesso loro di avere una relazione duratura e stabile da molti anni: siamo sicuri che non sarà facile scalfirla.