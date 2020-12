Stefano Conticini, sul fratello di Paolo si sa poco e niente: i due sarebbero in buoni rapporti, ma sempre lontani.

Di Stefano Conticini si sa solo che è il fratello di Paolo, celebre attore tornato sugli schermi italiani grazie alla partecipazione a “Ballando con le Stelle 2020”. I due fratelli pare siano in buoni rapporti, ma a causa degli impegni lavorativi di Paolo non trascorrono molto tempo insieme e infatti sul web non si trovano facilmente foto dei due. Sappiamo che entrambi i fratelli sono nati a Pisa, la madre e il padre lavorano rispettivamente come dipendente comunale e imbianchino e i figli gli sono molto affezionati.

Stefano e Paolo Conticini: due vite completamente diverse

La vocazione di Paolo per la recitazione è sempre stata evidente, fin da quando lui era molto piccolo. Tuttavia i genitori hanno inizialmente cercato di contrastare il suo più grande desiderio, non vedendo di buon occhio il mondo dello spettacolo. Questo non è bastato a fermare Conticini, che grazie alla sua bellezza è stato presto ingaggiato per vari lavori da modello e successivamente ha coronato il sogni di diventare attore. Prima e dopo la partecipazione a “Ballando con le Stelle”, Paolo è sempre stato ospite dei salotti televisivi più importanti e seguiti-

Il fratello Stefano, invece, è rimasto fuori dal giro del mondo dello spettacolo e conduce una vita “normale” che tiene lontana dai riflettori. Non ha nemmeno un profilo pubblico su Instagram, per cui è impossibile indovinare di cosa si occupi e quale sia la sua situazione sentimentale.