Oroscopo del giorno, lunedì 14 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Dicembre è quasi giunto alla metà dei suoi giorni. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 14 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa ci riserveranno oggi il Cielo e le Stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuna sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 14 Dicembre 2020.

Lunedì 14 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La vostra settimana comincerà con il botto, e voi sarete sicuramente sommersi dagli impegni. Cercate però di non strafare e di trovare un modo di rallentare. Tira aria di novità, e presto potreste ricevere delle buone notizie.

Toro. È probabile che ultimamente avvertiate la necessità di cambiare aria. Rimanere al fianco di un amico o di una persona cara sarà la soluzione migliore e vi restituirà un po’ di buon umore. Stringete i denti, la situazione migliorerà nei prossimi giorni.

Gemelli. Mantenere la calma è senza ombra di dubbio il consiglio migliore per affrontare la giornata di oggi. Molto probabilmente ansia e stress coloreranno di grigio il vostro cielo, ma non temete, verso sera le cose torneranno al loro posto.

Cancro. I tempi sono buoni per mettere da parte il rancore e accantonare una volta per tutte le questioni passate. Prestate attenzione alle bugie, hanno le gambe corte e potrebbero ritorcervisi contro, rovinando il vostro buonumore.

Leone. Buone notizie per voi. La giornata sarà decisamente positiva, e la impiegherete all’insegna della tranquillità e del relax. Non è il momento per essere polemici, dunque rimante lontani dai litigi, soprattutto se con il proprio partner.

Vergine. La giornata di oggi sarà ottimale per gli affari e per gli azzardi, dunque fidatevi del vostro istinto e buttatevi senza pensarci due volti. Piedi di piombo invece in ambito sentimentale:sarebbe meglio per voi procedere a rilento.

Bilancia. Gli ultimi tempi sono stati per voi abbastanza movimentati, ed anche la giornata di oggi vi terrà decisamente impegnati. Buone notizie sul fronte lavorativo. Finalmente potreste ricevere i riconoscimenti che aspettavate da tempo.

Scorpione. Gli astri oggi saranno dalla vostra parte, sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo. È importante però che non vi lasciate prendere dalla malinconia e dal cattivo umore, stringete i denti!

Sagittario. Ci sono delle questioni che necessitano del vostro immediato intervento, dunque non perdetevi a rimuginare e agite. Nonostante tutto la giornata sarà decisamente positiva: nuovi incontri potrebbero sorprendevi.

Capricorno. Durante la giornata di oggi prenderete finalmente un po’ di respiro. La settimana comincerà in discesa, quindi prendetevela pure comoda. Attenzione però agli imprevisti, in particolar modo ai ritardi, potrebbero rovinare il vostro buonumore.

Aquario. La giornata di oggi si rivelerà decisamente proficua, soprattutto in ambito lavorativo ed economico. Finalmente potreste ricevere la tanto ambita promozione o i dovuti riconoscimenti per la fatica degli ultimi tempi.

Pesci. Qualche perplessità colorerà di grigio la vostra giornata. Durante le prossime ore sarà necessario tirare fuori gli artigli e farsi valere più del solito. Prestate attenzione ai sogni, potrebbero comunicarvi qualcosa di importante.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.