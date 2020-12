Maria Teresa Ruta: “Goria mi incitava a cedere a molestie per la carriera”

Sono parole forti e controverse quelle proferite da Maria Teresa Ruta nei giorni scorsi al GF Vip. Riguardano il suo ex marito Amedeo Goria ed un episodio del passato.

A ‘Domenica Live‘ nella puntata del 13 dicembre 2020 hanno destato scalpore alcune dichiarazioni fatte da Maria Teresa Ruta nel corso del ‘Grande Fratello Vip’. La conduttrice televisiva è attualmente impegnata nel reality e lì ha fatto una confessione che riguarda delle molestie subite molto tempo fa, quando era sposata con Amedeo Goria.

Il giornalista ha saputo dalla allora moglie che l’autore era un personaggio noto della televisione italiana. E ci avrebbe messo una pietra sopra, accettando di buon grado, sapendo che, se la Ruta non fosse rimasta in silenzio, avrebbe ottenuto in cambio una posizione di prestigio in tv con un programma di primo piano. Affermazioni che hanno creato un dibattito forte sui social network oltre che nel salotto di Barbara D’Urso. Presenti in collegamento c’erano proprio Amedeo Goria ed i figli avuti da Maria Teresa Ruta, Guenda e Gianamedeo.

Maria Teresa Ruta, sua figlia Guenda non le crede: “Papà non è il tipo”

La 31enne Guenda, anc’ella al GF Vip 2020 fino a poche settimane fa, non ritiene possibile che suo padre possa avere pensato ciò. “Magari era solo una battuta, lui è una brava persona e ha sempre rispettato le donne”. Ma la D’Urso ha attaccato, affermando che non è ammissibile fare battute su argomenti simili. “Se Amedeo lo ha davvero detto, ha sbagliato. Se non lo ha detto, ha sbagliato tua madre”.

Gianamedeo invece ha preso le parti della mamma. Poi interviene Amedeo Goria, che smentisce tutto quanto detto dalla sua ex moglie. “Non sono il tipo da consigliare dei mezzucci per una crescita professionale, Maria Teresa poi non ne aveva bisogno. Non le ho mai dato dei brutti consigli”.