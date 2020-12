Mara Venier “mimetizzata” al supermercato: ecco cosa sta facendo

By

Mara Venier ha postato sul suo profilo Instagram una foto che mostra cosa ha fatto prima delle prove di Domenica In…

Una Mara Venier così molti di noi non l’hanno mai vista, ma tant’è. Anche per la popolare conduttrice veneziana il sabato rappresenta il classico giorno da dedicare alla spesa. Ecco quindi che una foto sul suo profilo Instagram la mostra con il carrello pieno all’interno di un supermercato (il marchio Coop è in bella vista… ma questa è un’altra storia).

Infagottata per proteggersi dal freddo di questi giorni, munita di grandi occhiali da sole e mascherina protettiva per l’emergenza Coronavirus, la Nostra sembra una casalinga perfettamente mimetizzata.

Il sabato mattina qualunque della signora Venier

“Stamattina spesa prima di andare alle prove … 😜😜😜😜😜” scrive la Mara Nazionale. Già, perché domani la Zia tornerà al timone di “Domenica In” edizione 2020 (probabilmente l’ultima della sua carriera), forte degli ottimi dati di ascolto che lo storico programma Rai ha registrato in queste ultime settimane.

Ai fan e followers della Venier su Instagram quest’ultimo scatto è molto piaciuto. “Mara una donna vera!!! A domani cara ❤️” scrive un utente. Un altro gli fa eco: “Unica , super cool come solo tu puoi essere 😘😘😘😘😘”. E un altro ancora: “Bella Mara una di noi❤️❤️❤️”. La spontaneità e la naturalezza, dopo tutto, sono le doti che fanno di lei una delle conduttrici più amate ed apprezzate del pubblico italiano, non solo in televisione ma anche sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

EDS