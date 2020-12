By

Oltre ad essere un’amatissima conduttrice televisiva, Mara Venier, è anche molto dedita alla famiglia. Scopriamo chi è suo nipote.

La Venier è un po’ la regina del piccolo schermo, ma oggi c’è qualcuno che le sta rubando le luci della ribalta. Molti suoi fan sono incuriositi da suo nipote Giulio.

Non è la prima volta che si sente nominare questo ragazzo che fa già molto parlare di sé per essere molto bello. La conduttrice è molto legata alla sua famiglia e quando è con loro si trasforma nella tipica nonna italiana. Questo lo vediamo anche oggi con il post molto toccante che ha dedicato a Giulio per i suoi 18 anni.

Classe 2002, Giulio Longari oggi diventa maggiorenne e sua nonna gli fa degli auguri molto speciali su Instagram. La Venier nomina spesso il suo nome e lo definisce “figo come pochi“. Giulio è il figlio di Elisabetta Ferracini e l’avvocato Carlo Longari e sembra proprio essere legatissimo alla sua famiglia.

La famosissima nonna pubblica spesso foto in cui è in compagnia dei nipoti e i suoi fan hanno avuto modo di conoscere soprattutto Giulio, il più grande, e il nipote più piccolo. “Sono diventata mamma a diciassette anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di cinquanta e poi sessantasei. Con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta“, ha dichiarato la Venier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Di Giulio non si hanno molte notizie e sui social appare molto riservato. Nonostante il suo account sia privato, lo vediamo spesso sul profilo della nonna che oggi scrive: “Auguri amore mio…sembra ieri…io in sala parto con tua mamma e tu stretto al mio cuore…buon compleanno vita mia”.

Chissà se presto lo vedremo al fianco dell’amata nonna anche in televisione.