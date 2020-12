Iva Zanicchi, chi è la nipote Virginia: “Mi ha salvato dalla depressione”. La cantante è recentemente tornata in televisione, dopo il calvario vissuto a causa del Coronavirus, del quale si è ammalata.





Nella vita della Zanicchi una presenza è senza dubbio davvero molto importante per lei, ovvero quella della nipote Virginia. Scopriamo di più sul suo conto e sul rapporto speciale che la lega a sua nonna Iva.

Iva Zanicchi e il rapporto così profondo e speciale con la nipote Virginia: “Mi ha salvato dalla depressione”

Il pubblico televisivo ha potuto solo recentemente vedere nuovamente in televisione la cantante. La Zanicchi infatti ha passato dei momenti davvero molto difficili, ammalandosi gravemente a causa del Coronavirus. Il Covid-19 ha purtroppo colpito anche suo fratello, il quale non è purtroppo riuscito a sopravvivere alla malattia. Un dolore straziante per la cantante, che fortunatamente è tornata in questi giorni in salute ed è di nuovo pronta a regalare emozioni al suo pubblico.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –>Iva Zanicchi, il fratello sedato dai medici prima di morire: “E’ stato ingiusto”

La Zanicchi ha ricordato i mesi cupi e pieni di difficoltà trascorsi anche durante la prima ondata di Coronavirus sul nostro territorio nazionale. Durante il lockdown infatti, la Zanicchi ha ammesso di aver trascorso un periodo molto buio, venendo a contatto, per la prima volta nella sua vita, con la depressione. A mancare enormemente ad Iva era la vita di ogni giorno, con i suoi contatti sociali e in particolar modo con i propri afferri più cari.

Potrebbe interessarti anche –> Iva Zanicchi, la verità sul primo marito Tonino Ansoldi: “Non dovevo sposarlo”

In particolar modo, la cantante ha ammesso di nutrire un legame particolare soprattutto con una persona, la quale sarebbe stata in grado di salvarla dal baratro della depressione nel quale era caduta. Questa presenza così importante nella vira della Zanicchi è quella di sua nipote Virginia. La giovane ha compiuto 18 anni lo scorso 23 aprile e, a causa del lockdown, non ha potuto festeggiare con i suoi amici e parenti. Proprio in quell’occasione però la ragazza ha rivolto un pensiero alla nonna, che ha fatto riflettere molto la cantante.

Potrebbe interessarti anche –> Iva Zanicchi, il fratello morto di Covid: “Colpito in maniera devastante”

“E’ una rinuncia che faccio anche per te nonna, e poi, se proprio non ce la faccio più e voglio sfogarmi, scendo in giardino e mi metto a correre”. Queste le parole di Virginia in occasione del suo 18esimo compleanno. Parole che hanno dato una nuova positività alla Zanicchi. La cantante ha infatti compreso l’importanza di non piangersi addosso in un momento così delicato e di risollevarsi con una nuova energia e voglia di vivere.