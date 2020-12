Incendio improvviso devasta l’abitazione: morti due bambini

Due bambini di 3 e 7 anni sono rimasti vittime di un incendio esploso nella loro abitazione, s’indaga sulle cause del rogo.

Una tragedia ha sconvolto la comunità di St Neots, cittadina facente parte della Contea di Cambridge (Inghilterra), ieri mattina. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, intorno alle 7 del mattino alcuni cittadini residenti nella zona di Buttercup Avenue hanno notato delle fiamme che fuoriuscivano dalle finestre del terzo piano di una casa limitrofa ed hanno avvertito immediatamente i soccorsi.

I vigili del fuoco sono giunti in zona pochi minuti dopo e si sono trovati dinnanzi ad uno scenario drammatico. Dopo aver estinto le fiamme che avvolgevano il piano superiore dell’abitazione a tre piani ed il tetto, i pompieri sono entrati in casa ed hanno trovato i corpi senza vita di due bambini: una piccola di soli 3 anni ed il fratello di 7 anni. Gravissime le condizioni anche della madre: la donna è stata portata d’urgenza in ospedale con ustioni su gran parte del corpo. Il padre, invece, se l’è cavata con ferite minori ed è fuori pericolo.

Incendio devasta un’abitazione: s’indaga sulle cause

Concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio e di soccorso delle vittime, i vigili del fuoco e le forze di polizia sono entrati all’interno della casa per cercare di capire come si è originato il rogo. L’indagine è attualmente in corso e non è ancora stata stabilita la causa dell’incendio, anche se si ritiene che possa essere stato causato da un cortocircuito elettrico.

In attesa di comprendere le ragioni del tragico incidente, sulla pagina GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi in favore delle vittime. La creatrice della pagina, Gemma Philiphs, ha spiegato la ragione del suo gesto: “Il mio cuore è andato in pezzi per questa famiglia, anche perché ho esperito di recente la devastazione che può causare un simile evento quando è andata a fuco la casa di mio zio. Posso solo immaginare il dolore che stanno provando in questo momento. Mostriamo loro che li abbiamo a cuore attraverso delle donazioni che possano aiutarli ad affrontare il trauma che stanno vivendo”.

