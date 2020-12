Dopo la partecipazione al Grande Fratello 12 la carriera di Ilenia Pastorelli ha preso il volo: ecco il segreto del suo successo.

Ilenia Pastorelli è indubbiamente una delle attrici che negli ultimi anni si è più messa in luce. Molti la ricordano nel ruolo di Alessia nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot”, che ha girato con Claudio Santamaria e gli è valso nel 2006 il David di Donatello come “miglior attrice protagonista”. Eppure la sua avventura artistica, se così si può dire, è cominciata nella Casa del Grande Fratello.

L’ascesa alla ribalta di Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli, classe ’85, ha stupito positivamente il mondo del cinema dimostrando di essere una brava attrice. A onor del vero già all’epoca del Grande Fratello l’allora studentessa 25enne aveva riscosso grande successo tra il pubblico: fu sempre stata salvata al televoto, ma venne eliminata in semifinale, dopo 5 mesi di “reclusione”. Dopo l’esperienza al reality, la svolta. E finora pare che se la stia cavando davvero bene.

Il segreto di questo giovane talento è la versatilità unita alla capacità di non prendersi troppo sul serio e, soprattutto, di non montarsi la testa. Prima che arrivasse la notorietà Ilenia Pastorelli per aiutare la famiglia e se stessa ha fatto un po’ di tutto: studentessa di Giurisprudenza, agente immobiliare, modella e infine gieffina.

“Ho iniziato a lavorare molto giovane- ha raccontato lei stessa -. Dopo due anni di giurisprudenza ho capito che non mi sarei mai vista come avvocato. Il sogno è arrivato dopo, quando ho incontrato Gabriele per il primo provino: ho creduto che fosse l’occasione per iniziare a fare qualcosa che mi piacesse davvero. Non potevo permettermelo quando ero ragazza, purtroppo”. Ma, come in una favola, il sogno si è avverato…

