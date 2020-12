GF Vip, Ginevra Lamborghini costretta a rinunciare alla Casa?

Era previsto l’ingresso di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra nella Casa del grande Fratello VIP, ma qualcosa è andato storto…

Il Grande Fratello VIP era pronto ad accogliere un’altra nuova concorrente, oltre alle new entry Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi: Ginevra Lamborghini, la sorella della twerking queen Elettra. Ma qualcosa è andato storto e pare che Ginevra non farà parte della casa più spiata d’italia. Cosa è successo?

Ginevra Lamborghini non entrerà al GF VIP

Dopo che il pubblico di telespettatori ha dovuto salutare Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, a malincuore, il clima al Grande Fratello VIP doveva essere rinnovato, gli equilibri scombinati e le guerre riaccese. L’ingresso di diverse new entry serve proprio a mettere un pizzico di pepe nella casa più spiata d’italia, fino alla fine del programma, prevista per febbraio 2021.

Leggi anche–> GF Vip, entra nel cast Ginevra Lamborghini: la reazione di Elettra

Oltre ai già citati Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi, un’altra new entry sarebbe dovuta essere Ginevra Lamborghini. Ma tutto è cambiato e alcune voci di corridoio parlano di un possibile dietro front del programma riguardo alla 26enne. Pare infatti che la famiglia della Lamborghini, compresa sua sorella Elettra, non sapesse nulla del suo possibile ingresso al GF VIP, perché sarebbe stata totalmente contraria.

I sospetti arrivano dal fatto che tutti i concorrenti del GF, prima di poter entrare nella Casa, sono sottoposti a controlli medici e a quarantena obbligatoria, per sicurezza, vista la situazione Covid-19. Mentre per le altre new entry l’isolamento è stato documentato ed evidente, la Lamborghini al momento si trova in vacanza in montagna. Questo ha fatto insospettire molti e si vocifera che in realtà non ci sarà nessun ingresso.

Dalle pagine di Chi si legge proprio una dichiarazione che fa riferimento ad un rifiuto della famiglia Lamborghini di far partecipare Ginevra, per motivi tuttora sconosciuti. E il giornalista Gabriele Parpiglia, a Giornalettissimo, ha dichiarato: “Secondo le nostre fonti è arrivata la conferma che la stessa ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip.“