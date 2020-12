Georgina Rodriguez, senza veli sotto l’albero: “Il regalo più bello” – FOTO

Ha un fisico da mozzare il fiato, Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo è un vero splendore in questo scatto natalizio.

Dà spettacolo Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, che fa coppia fissa con l’attaccante della Juventus e del Portogallo, si veste in intimo rosso davanti all’albero di Natale. Ed il rosso, colore tradizionale delle festività di fine anno, assume anche un significato più focoso. Perché la 26enne argentina, che ha poi vissuto a lungo in Spagna, accende i followers con il suo fisico perfetto. Magnifica, sensuale, una vera meraviglia. Di certo è lei il gol più bello di CR7. La 26enne Georgina Rodriguez sa fare sfoggio di tutte le sue doti di femminilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Tanti sono i complimenti che lei sta ricevendo dai suoi ammiratori. Che invidiano Cristiano Ronaldo soprattutto per la sua magnifica compagna. La coppia è felicissima più che mai e Georgina poi è riuscita a tenere a bada uno come CR7, che con le donne non ci è mai andato leggero in fatto di gusti e di esigenze. Lo dimostra anche la sua illustre ex, Irina Shayk, altra stupenda donna.

Georgina Rodriguez, ogni volta lei è sempre più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Per quanto riguarda Ronaldo, prosegue il suo ottimo momento. Una vera e propria costante in realtà di quella che è fino ad oggi la carriera calcistica della punta lusitana. Sin da quando si è imposto all’attenzione del mondo nei primi anni 2000, Il 35enne originario di Madeira ha sempre vissuto sulla cresta dell’onda, mietendo successi su successi in campo.

Per lui l’età è solamente un numero, con una forma fisica davvero pazzesca. Ed il merito è sicuramente pure della sua Georgina che sa come renderlo felice.