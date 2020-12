Non solo rose e fiori nella vita di Gabriella Carlucci, ma anche diversi traumi decisivi riguardanti la sfera personale

Gabriella Carlucci è stata per tantissimi anni una delle conduttrici più amate nella televisione italiana. Poi il cambio repentino della sua carriera dedicandosi attivamente anche alla politica e diventando anche sindaco di un città pugliese. A “Storie Italiane” è intervenuta dopo tantissimi anni lontana dai riflettori raccontando anche la sua attuale vita privata: “Mio figlio ha 22 anni, si chiama Matteo. Si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli. Così io e mio marito abbiamo cercato di trasmettere questi valori a lui”.

Gabriella Carlucci, il lutto che l’ha colpita: una perdita gravissima

In poco tempo, però, la stessa Gabriella ha dovuto attraversare momenti negativi come la scomparsa di due persone molto care come la madre, ex insegnante, morta nel 2015 e il padre che è andato via all’età di 91 anni. Così durante l’intervista a “Storie Italiane” l’ex conduttrice ha rivelato: “Erano meravigliosi, ci hanno dedicato la loro vita. Sono stati così anche con i loro nipoti”. Infine, ha svelato: “Sono con me tutti i giorni. Per me sono un punto di riferimento, sono molto credente quindi so che li rivedrò”.