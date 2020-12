Gabriella Carlucci, chi è la conduttrice: età, foto, carriera, cosa fa oggi

Gabriella Carlucci ha avuto una brillante carriera nel piccolo schermo. Scopriamo che fine ha fatto e cosa fa oggi.

La Carlucci ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. Il battesimo del piccolo è avvenuto insieme alle due sorelle Milly e Anna.

Il trio si divise dopo relativamente poco tempo e Gabriella affiancò Enzo Tortora nello spettacolo Portobello in onda sulla Rai. La donna è apparsa più volte in televisione, ma l’abbiamo anche vista in politica. Vediamo la sua vita più nel dettaglio.

Gabriella Carlucci: com’è oggi la sorella di Milly

La Carlucci ha condotto numerosi programmi come il Festivalbar, il Festival di Sanremo e Buona Domenica. Queste trasmissioni non hanno certo bisogno di presentazioni dato che sono amatissime dal pubblico italiano e la Carlucci ha saputo prenderne le redini con grande maestria.

Leggi anche -> Milly Carlucci furiosa con Fabio Canino: “Lo picchio”

Il suo carisma e la sua personalità conquistarono i telespettatori, ma i suoi interessi eclettici la portano a sbarcare in politica. Sarà proprio per questa sua passione che deciderà di iscriversi con Forza Italia. Grazie al partito fondato da Berlusconi, la donna inizierà una carriera parallela alla tv. Anche qui i successi non mancano dato che nel 2001 viene eletta nella Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trani. Nel 2010 diventerà sindaca di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta. Nel 2011, però, lascia Il Popolo della Libertà per aderire all’Unione di Centro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Carlucci è nata ad Alghero nel 1959. Nel primo matrimonio l’abbiamo vista al fianco dell’attore Gianfranco Jannuzzo, ma sfortunatamente l’amore tra i due non è durato. Nonostante alcune difficoltà nella vita come la separazione e la morte dei genitori, la donna è riuscita a formare una famiglia felice.

Leggi anche -> Gianfranco Jannuzzo, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore

Ad oggi è sposata con Marco Catelli e insieme hanno avuto un figlio di nome Matteo. Negli ultimi anni la presentatrice non è più apparsa sul piccolo schermo, ma non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Promuove i giovani talenti cinematografici all’estero ed è anche diventata un’organizzatrice di eventi. La sua vita procede nella calma e nella riservatezza, ma è costellata di traguardi importanti.