Gabriella Carlucci, che fine ha fatto: ecco perché è sparita dalla tv

Conosciamo nel dettaglio i motivi che hanno spinto Gabriella Carlucci a sparire dalla televisione dopo una carriera importante

Per tantissimi anni è stata, insieme alla sorella Milly, una delle conduttrici più apprezzate dai telespettatori. Poi è sparita improvvisamente dalla televisione. Gabriella Carlucci, originaria di Alghero e nata nel 1959, ha iniziato molto presto in tv per poi dedicarsi alla politica. Il suo successo è arrivato nel 1983 grazie al programma di Enzo Tortora “Portobello“, celebre negli anni Ottanta. Poi la stessa Gabriella è stata protagonista in tanti programmi di rilevanza nazionale come “Azzurro”, “Festivalbar” arrivando anche al “Festival di Sanremo”.

Successivamente negli anni Novanta si è dedicata attivamente alla politica iscrivendosi a Forza Italia nel 1994 e fondando il partito il Dipartimento Nazionale dello spettacolo. Nel 2010 è stata anche il sindaco di Margherita di Savoia, una città in provincia di Barletta-Andria-Trani. Poi è passata all’UDC cercando anche di farsi eleggere in Parlamento. Nel 2018 è stata candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero-Europa.

Gabriella Carlucci, la sua vita privata

La Carlucci ha avuto un breve matrimonio con l’attore Giancarlo Jannuzzo: poi si è sposata nuovamente con un celebre avvocato Marco Catelli. Al momento vivono e lavorano a Roa: dalla loro relazione è nato anche il figlio Matteo. In un’intervista a Libero aveva svelato: “Ho diverse società in Italia e all’estero per promuovere progetti e finanziamenti: sono una forte sostenitrice delle mie capacità. Vado in giro per illustrare in tutto il mondo le mie idee a ministri e premier. Soltanto con le mie forze”. Ha ideato anche il festival del cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca.