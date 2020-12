Duvan Zapata, chi è la moglie Diana: foto, età, carriera,

Duvan Zapata è uno dei goleador implacabili della Serie A. Ora all’Atalanta, è sposato da anni con Diana Montano: conosciamo meglio la sua vita

Da anni Duvan Zapata è diventato uno dei migliori attaccanti della Serie A. Prima Napoli, poi Sampdoria ed Udinese prima dell’exploit definitivo proprio all’Atalanta. Da diversi anni è sposato con Diana Montano con i due che stanno insieme da circa dieci anni. Hanno due figli di nome Dantzel e Dayton. Si sono conosciuti quando Duvan giocava in Argentina e così in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato il loro primo incontro: “Ci ha presentati un amico in comune a Cali quando giocava in Argentina. Non ho mai seguito il calcio, rischiò quando disse: ‘Sai chi sono io?’. Risposta: ‘Allora, ciao!’. Poi cambiò approccio e funzionò. Fidanzamento e gravidanza, ma poi sono stata ancora in Colombia per finire gli studi”. Si è laureata così in psicologia finendo i propri studi. Inoltre, è molto riservata visto che ha l’account Instagram privato. Al momento è molto felice di vivere a Bergamo: “Sono un po’ diffidenti, poi ti danno l’anima. Ormai siamo inseriti totalmente, è un’emozione”.

Duvan Zapata, le curiosità sulla moglie Diana

Diana Montano ha sempre svelato di trovarsi benissimo in Italia e non è mai stata protagonista in negativo con episodi di razzismo. Inoltre, la donna ha aperto una Fondazione come ha rivelato fiera a “La Gazzetta dello Sport”: “E’ nata da poco, ma dietro c’è un biennio di attività. Nell’organigramma otto persone, con Duvan puntiamo ad avere più collaborazioni possibili. Vogliamo garantire un futuro a questi bimbi”. Una donna con la testa sulle spalle: “Vivo ogni giorno con una persona sempre sotto i riflettori. Non vesto sempre firmato, ma talvolta devo adattarmi. Detto ciò, i soldi sono importanti. Zero sprechi, dobbiamo pensare al futuro”.