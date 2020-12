Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 13 dicembre

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti e i dettagli sulla puntata di oggi, 13 dicembre

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 13 dicembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce a Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 13 dicembre, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset. Innanzitutto, è stata confermata la presenza in studio di Iva Zanicchi, da poco guarita dal virus Covid-19. Ampio spazio sarà poi dedicato alla situazione economica che ha travolto l’attrice che diede il volto a Mariangela Fantozzi, ossia Maria Cristina Maccà.

Sarà la padrona di casa a rivelare cosa sia accaduto alla figlia di Fantozzi a svariato tempo di distanza ormai dall’uscita dell’ultimo film della saga cinematografica nelle sale.

Barbara d’Urso tornerà alla confessione choc di Maria Teresa Ruta e ne parlerà direttamente, in studio, con i figli della show girl e conduttrice.

Si troveranno quindi di nuovo a confronto Guenda e Gian Amedeo, Amedeo Goria e il fratello della Ruta. La famiglia Ruta – Goria dalle mura della casa del Grande Fratello Vip è rimbalzata direttamente nel salotto domenicale di casa D’Urso, costituendo una delle vicende più seguite dal pubblico di Barbarella. Non a caso infatti, nel tempo pilastri del panorama televisivo come Costanzo si sono congratulati con la conduttrice di Canale 5 per la sua capacità di intercettare per prima, in fatto di gossip, le storie più interessanti.

