Domenica In, Paolo Conticini: la gaffe della mamma in diretta. L’attore è stato questo pomeriggio ospite di Mara Venier e ha ricevuto una gradita sorpresa da parte dei suoi genitori. Scopriamo insieme cosa è successo durante la messa in onda del programma.





Reduce dal grande successo ricevuto dalla partecipazione a Ballando con le stelle, dove si è classificato secondo, questo pomeriggio Paolo Conticini è stato protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto lui, i suoi genitori e la conduttrice Mara Venier.

Domenica In, Paolo Conticini ospite di Mara Venier: la gaffe della mamma in diretta

Tra i protagonisti di questo pomeriggio televisivo domenicale, è stato Paolo Conticini. L’attore è stato infatti intervistato in diretta su Rai 1 da Mara Venier. Nel corso dell’intervista Conticini ha ricevuto una sorpresa, potendo salutare in collegamento i propri genitori.

Ad un certo punto della chiacchierata, la madre di Conticini, Milena, ha preso la parola e, rispondendo ad una domanda della Venier, ha commesso una gaffe che ha trasmesso un certo imbarazzo in studio. Mara ha infatti chiesto alla signora se il figlio si comportasse bene con lei e Milena ha risposto in modo affermativo. Poi ancora la Venier ha domandato alla signora quali fossero allora i motivi di scontro con suo figlio Paolo. Milena a quel punto ha dichiarato: “Lui è un bravo figliolo ma vuole sempre avere ragione! Se non faccio quello che dice lui, è finita, addio. Lui è così”.

Detta così la frase della signora Milena poteva benissimo essere fraintesa, facendo passare Conticini per un figlio dispotico e dai modi poco carini con sua madre. Subito allora è stato lo stesso attore a ricordare alla madre di stare parlando di fronte a milioni di persone, spiegando inoltre come alcune sue prese di posizione in alcune occasioni fossero solo finalizzate al bene dei propri genitori e nel più grande loro rispetto. Insomma, pericolo fraintendimento sventato!