Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 13 dicembre

Domenica in oggi, 13 dicembre, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 13 dicembre, sarà come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia. Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1

Leggi anche —> Domenica In, Mara Venier “zittisce” Patty Pravo: panico in studio

Domenica in: gli ospiti di oggi

La quattordicesima puntata di questa edizione di Domenica In avrà fra gli ospiti, in studio o in collegamento, tanti artisti e molti esperti. Questi ultimi si esprimeranno sull’andamento dell’epidemia, cercando di delineare un quadro esaustivo della situazione attuale.

L’ospite che in apertura verrà intervistato da Mara Venier sarà Andrea Bocelli. Il tenore con le sue doti artistiche ha rappresentato l’Italia nel mondo e oggi insieme alla padrona di casa ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera. In studio ci sarà anche la moglie del cantante. Per aggiornare i telespettatori sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus interverrà in trasmissione la virologa Ilaria Capua.

Il contenitore domenicale di Rai 1 vedrà in studio, a rappresentare il mondo del cinema, fra i settori più colpiti dalla crisi economica, il regista Ferzan Özpetek. Seguirà l’arrivo in studio del giornalista del Corriere della sera Aldo Cazzullo e, successivamente, della conduttrice televisiva Gabriella Carlucci.

Verrà dedicato uno spazio apposito a Ballando con le stelle e nello specifico a Paolo Conticini, il quale è stato riconosciuto come uno dei protagonisti principali di questa edizione.

Infine, il Presidente della fondazione Telethon, Luca Cordero Di Montezemolo, ricorderà quanto sia fondamentale affidarsi alla ricerca affinché malattie a oggi incurabili come la SLA possano essere sconfitte.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI