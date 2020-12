Cagliari-Inter Serie A: dove vederla in streaming, formazioni, anticipazioni

Cagliari-Inter sarà ancora più decisiva per i nerazzurri: dopo la cocente eliminazione in Europa, testa al campionato

Sono passati già diversi giorni dalla cocente eliminazione in Champions League. L’Inter è fuori da tutto: non è arrivato nemmeno il passaggio in Europa League. Antonio Conte dovrà pensare soltanto a preparare le sfide di Serie A, ma non sarà facile. Tante sfide che si giocano a distanza di pochi giorni: così i nerazzurri ci proveranno a tornare da Cagliari con tre punti preziosi. Di Francesco ha recuperato anche Simeone e Nandez, tra gli uomini migliori dei rossoblù, che si siederanno inizialmente in panchina.

Il lunch match sarà visibile su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Cagliari e Inter su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.: Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte