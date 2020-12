Bruno Pizzul, chi è il telecronista sportivo più famoso d’Italia: alcuni dettagli sul suo passato da calciatore.

Bruno Pizzul è un noto commentatore sportivo, nato a Udine l’8 marzo 1938 e quindi quest’anno 82enne. Bruno Pizzul proviene dal Collio, terra famosa per l’ottimo vino bianco, che è infatti la scelta che predilige quando si siede a tavola. Abituato alla semplicità, racconta spesso i ricordi di gioventù legati alla carne, pasta e fagioli. Il padre era macellaio, ed era quello il pasto tipico in casa Pizzul. Dopo aver studiato alla scuola di don Rino Coccolin, parroco di Cormons, ha tentato la carriera agonistica nel mondo del calcio ma un infortunio al ginocchio ha messo fine al suo percorso da calciatore. Entra allora in Rai, dove nel 1969 realizza la sua prima telecronaca per la partita Juventus-Bologna. Da allora si contano più di 2000 telecronache a suo nome.

Bruno Pizzul: carriera di successo, ma senza vittoria

Bruno Pizzul era stato assunto da pochi mesi come telecronista in Rai quando gli venne stato affidato un compito importante: quello di raccontare i Mondiali in Messico. Il telecronista è stato voce di cinque Mondiali, dal 1986 al 2002, ma non ha mai potuto raccontare i momenti più emozionanti della nazionale di calcio italiana: quelli del 1982 e del 2006. Pizzul infatti è stato telecronista ufficiale per Messico ’86, Italia ’90, Usa ’94, Francia ’98, Giappone – Corea 2002, ma purtroppo non ha mai avuto la fortuna di gridare “Campioni del mondo!!!”.

Pizzul, in passato, venne scelto anche per per partecipare ad un corso di altissima preparazione professionale insieme a giornalisti del calibro di Bruno Vespa.