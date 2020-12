Amedeo Goria superdotato, la verità sul gossip che riguarda il giornalista

Il celebre giornalista sportivo Amedeo Goria è stato recentemente oggetto di indiscrezioni a dir poco piccanti sulle sue “doti” e “virtù” mascoline: ecco tutto quel che c’è da sapere.

A lanciare la bomba è stata Lory Del Santo. Il padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta, nonché celebre giornalista sportivo, avrebbe “doti” di Don Giovanni impenitente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Le “misure” di Amedeo Goria tra realtà e leggenda

“Amedeo Goria ci ha provato con me due volte, una a Roma e una a Milano – ha confessato Lory Del Santo nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso -. Ma ha dei metodi di corteggiamento avanzati… Mi ha detto di avere delle doti nascoste molto evidenti. Io non l’ho potuto verificare. Se durante il suo corteggiamento stava ancora con Maria Teresa Ruta? Non gliel’ho chiesto. Non credo, non lo so…”.

Leggi anche –> Amedeo Goria, dopo il GFVip accade l’impensabile con la figlia Guenda

Leggi anche –> Michela Morellato, chi è: la sua storia e il rapporto con Amedeo Goria

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci e Amedeo Goria: “Non avevo molte chance”

E’ stato quel malizioso, piccantissimo riferimento alle “doti nascoste molto evidenti” a mettere sull’attenti il mondo del gossip. Poi Patrizia De Blanck ha aggiunto benzina sul fuoco, raccontando che in passato il giornalista sportivo l’ha corteggiata: “Amedeo Goria mi ha invitato a casa poi si è proposto di accompagnarmi, ci ha provato!”. E come se non bastasse ha aggiunto: “Una che c’è stata mi ha detto che a letto è fantastico. Mi hanno detto ‘Non sa cosa ti sei persa!’. Ha tremila fantasie di ogni tipo a letto, è famoso proprio per quello!”.

Il buon Amedeo, chiamato direttamente in causa, non ha potuto che confermare: “La contessa non si discute ma si ama. È ancora una bella donna e anni fa era ancora più seduttiva, quindi non nego di averci potuto provare!”. Al che Antonella Elia non ha potuto fare a meno di stare zitta: “Sapete qual è il soprannome di Goria? Me l’ha detto Pupo: l’idrante”. Tre indizi, diceva quel tale, sono una prova…

EDS