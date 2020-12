Alberto Matano felice solo a metà: “Apparente normalità”

Alberto Matano si concede una domenica di parziale relax, in vista di una nuova impegnativa settimana: ecco cosa scrive su Instagram.

L’ultimo post pubblicato da Alberto Matano sul suo profilo Instagram sembra riportarci alla scorsa estate, quando il giornalista e conduttore Rai, più energico e radioso che mai, intratteneva (quasi) l’Italia intera con i suoi quotidiani aggiornamenti da splendide location vacanziere. Eccolo felice e sorridente mentre si gode una meritata parentesi di relax. Ma l’apparenza inganna…

Cosa turba l’animo di Alberto Matano?

Oltre a essere un professionista serio e preparato, Alberto Matano è anche – e ne ha dato ampia dimostrazione – un uomo a cui piace godersi la vita a 360 gradi. Eppure dal suo ultimo post su Instagram traspare una nota di tristezza e melanconia. “L’aria felice di una apparente normalità… E ora al lavoro per la puntata di domani”, scrive il Nostro. Firmato: “💪🏻#domenica #relax #gricia #friends #casa“.

Alberto Matano non si dilunga sul suo stato d’animo, ma è facile intuire che l'”ombra” sulla sua felicità derivi dall’attuale situazione in cui versano l’Italia e il mondo intero, complice la pandemia di Coronavirus. Il conduttore de La Vita in Diretta, del resto, si è più volte dimostrato molto sensibile a questo tema, stigmatizzando quanti sottovalutano o ignorano l’importanza di adottare tutte le necessarie misure di precauzione onde prevenire il contagio del virus.

Tutto qui? Non è dato saperlo con certezza. Tra i suoi fan e followers di Instagram – che non mancano di complimentarsi ancora una volta con lui per la sua bellezza e la sua ottima forma fisica – c’è anche chi tira in ballo presunte pene d’amore o non meglio precisati problemi sul lavoro. Rumors e ipotesi tutte da confermare…

