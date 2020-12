Uomo fa una foto e scopre di avere un fantasma in cucina – FOTO

Un uomo ha realizzato una foto incredibile che ha spaventato tutti gli utenti di Reddit: ha scoperto di avere un fantasma come coinquilino.

Un uomo, utente di Reddit (una community online in cui gli iscritti possono condividere foto, documenti e notizie) ha scioccato tutti quanti con una foto incredibile. La community è profondamente scossa e, comprensibilmente anche l’autore dello scatto, che dopo aver scoperto cosa si aggira per la sua casa, ha deciso di trasferirsi.

Sente rumori in cucina e vede un fantasma

Come riportato dal Mirror UK, l’uomo si era da poco trasferito nel suo nuovo appartamento con tre amici. Dopo aver sentito continui rumori e suoni strani provenienti dalla sua cucina, l’uomo ha deciso di indagare.

Ha infatti scattato una foto e l’ha postata su Reddit. Come hanno fatto notare molti utenti, all’inizio non è chiaro quello che ha spaventato l’autore del post a tal punto da spingerlo a trasferirsi in un’altra casa. Nello scatto si notano la stanza poco illuminata, in fondo la porta della cucina buia aperta. Dalla cucina si intravedono dei ripiani con alcuni oggetti accatastati, ma non sembra esserci nulla di strano. Tuttavia, facendo un po’ più di attenzione, si può scorgere una figura evanescente che fa capolino dalla porta della cucina. La spaventosa testa senza corpo sembra persino sbeffeggiare l’autore dello scatto con uno spaventoso sorriso.

Una volta individuata la figura spaventosa, è impossibile staccare lo sguardo. I commenti dei redditors sono stati molti, la maggior parte degli utenti si è detto traumatizzato e profondamente turbato dalla foto. “Mi sembrava di non vedere nientre ma poi ho zoommato e ho quasi lanciato via il mio iPad!” ha scritto uno.

Ci sono anche gli scettici che sostrengono che la foto sia stata editata ma l’uomo rimane fermo nel sostenere l’autenticità dello scatto, affermato che “gli piacerebbe poter dire che sia falsa”. E come biasimarlo!