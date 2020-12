Torino Udinese Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Udinese è l’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Accantonate le coppe europee, con sei italiane su sette che hanno avuto accesso al turno successivo di Champions League ed Europa League – l’unica eliminata come noto è l’Inter – torna il campionato. Ieri sera, l’undicesima giornata si è aperta con la vittoria di misura del Sassuolo contro il Benevento.

Leggi anche -> Funerali Paolo Rossi, il dolore di Cabrini: “Fratello, mi manca tutto di te”

Alle 15 di oggi si è giocato il primo di una serie di scontri salvezza, quello tra Crotone e Spezia, coi calabresi che erano alla ricerca disperata di punti. Alle 18.00 un’altra sfida che vale doppio in chiave salvezza, quella tra il Torino e l’Udinese, chiamate anche loro a risollevare la posizione di classifica.

Leggi anche -> Moriva il 12 dicembre 2001 Peppino Prisco: chi era il mitico avvocato vicepresidente dell’Inter

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Torino – Udinese e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Grande Torino di Torino tra i padroni di casa granata e gli ospiti dell’Udinese è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

L’ultimo successo dei friulani a Torino risale al 20 dicembre 2015. In quell’occasione, fu decisivo un gol di Perica. In tutto in Serie A le due squadre si sono affrontate 67 volte e il bilancio è davvero estremamente equilibrato: 22 vittorie granata, altrettanti pareggi e una vittoria in più per i friulani. Le ultime tre sfide giocate a Torino, invece, sono state altrettante vittorie della formazione di casa.

Torino e Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Giampaolo e Gotti stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.