Il cantante Stash ha fatto la sua prima esibizione musicale da quando è diventato papà della piccola Grace.

Per il leader dei “The Kolors“, Stash, questo è davvero un periodo speciale. Il cantante ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, Grace, il 3 dicembre 2020, nata dall’amore con Giulia Belmonte.

Stash non ha ancora presentato la piccola Grace ai suoi fans ma in questi giorni ha approfittato dell’anniversario dalla scomparsa di John Lennon per pubblicare un’esibizione musicale molto speciale: la sua prima serenata per la sua bambina. Una ninna nanna di tutto rispetto sulle note della splendida “Imagine“, il celebre brano del 1971. Il cantante partenopeo ha in più occasioni ribadito il suo amore per i “Beatles” e per Lennon ed ha approfittato dell’anniversario della scomparsa del talentuoso artista per dedicare la speciale serenata alla sua prima figlia.

LEGGI ANCHE -> Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash: età, foto, vita privata e lavoro

LEGGI ANCHE -> Amici 20, anticipazioni: nuovi professori, Stash abbandona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Stash, primo regalo da sogno per la piccola Grace

Il cantante ha ricevuto un responso assolutamente positivo da parte dei suoi fans, estremamente emozionati dalla sua interpretazione della canzone immortale di John Lennon, un assoluto inno al pacifismo. Stash non poteva scegliere canzone migliore per la piccola Grace, la sua “grazia” più grande.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il 3 dicembre, giorno della nascita della piccola Grace, Stash ha annunciato la notizia ai suoi fans con grande commozione. “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento“, ha scritto sui social il partenopeo. Giulia e la bambina sono il regalo più grande per il ragazzo, che è al settimo cielo con le sue donne.