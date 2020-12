Sabrina Salerno fa il pieno di like confessando ai fan come ha sempre passato il sabato sera da quando ha 17 anni.

La sempre bellissima Sabrina Salerno è uno dei personaggi pubblici più amati in Italia. Sebbene il periodo di massima fama è stato quello a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ancora oggi la showgirl può contare su un nutrito seguito di follower pronti a sostenere qualsiasi sua attività o scelta. Quella arrivata con i social la potremmo definire come una seconda giovinezza mediatica per la Salerno, la quale ricambia l’affetto ricevuto e mostra gratitudine verso i fan.

Non di rado, infatti, Sabrina regala ai follower degli scatti al cardiopalma, nei quali mette in mostra le sue generose forme e grazie ai quali manda in visibilio le folle. Il profilo Instagram non è solo un luogo per condividere scatti professionali e privati che evidenziano la sua beltà, ma anche un posto in cui parlare a cuore aperto con le persone che le vogliono bene, condividere con loro dubbi, momenti bui e di scoramento.

Sabrina Salerno, la confessione: l’ho sempre fatto il sabato sera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il 2020 in questo senso è stato un anno particolarmente gravoso per tutti. Le restrizioni hanno costretto ad una presenza più massiccia sui social e alla necessità di sfogare rabbia, paure e frustrazione. Lo sa bene Sabrina, la quale comprende al 100% l’esigenza che sentiamo tutti di tornare alla normalità, alla possibilità di uscire liberamente senza timore, di poter tornare ad abbracciarsi, ridere, scherzare e ballare con gli amici.

Questo desiderio lo ha espresso nel suo ultimo post, nel quale confida: “Il mio sabato sera , da quando avevo 17 anni , l’ho sempre passato o su un palco o a cena con gli amici…il prossimo anno recupererò tutto!!!”. Una promessa che tutti i suoi fan hanno accolto con gaudio e commenti approvazione.

