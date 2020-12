Le lacrime di Roberto Baggio: l’ex attaccante straziato dal dolore

L’ex calciatore Roberto Baggio in lacrime ai funerali di Paolo Rossi, simbolo del mondiale 1982: “Ha realizzato i miei sogni”.

Il dramma della morte di Paolo Rossi ha colpito l’Italia nei giorni scorsi: il campione del Mondo con l’Italia nel 1982, anno nel quale vinse il Pallone d’Oro, si è spento a 64 anni, stroncato da un male incurabile. Grande il dolore non solo di parenti e amici. La sua morte ha scosso l’opinione pubblica del Paese.

Leggi anche -> Funerali Paolo Rossi, il dolore di Cabrini: “Fratello, mi manca tutto di te”

Straziante oggi il ricordo di Antonio Cabrini, che nel giorno dei funerali di Pablito a Vicenza, ha preso parola per salutare per l’ultima volta l’amico e compagno di squadra, alla Juventus così come nella Nazionale italiana. “Non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello”, ha detto.

Leggi anche -> Moriva il 12 dicembre 2001 Peppino Prisco: chi era il mitico avvocato vicepresidente dell’Inter

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il dramma di Roberto Baggio: lacrime per la morte di Paolo Rossi

Antonio Cabrini ha altresì ricordato: “Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni”. Non c’era solo il centrocampista, ma erano presenti anche altri rappresentanti di quella Nazionale che nel 1982 ci regalò il penultimo mondiale. Tra loro Marco Tardelli, Alessandro Altobelli, Fulvio Collovati e Gabriele Oriali. Gli stessi ex azzurri hanno portato in spalla il feretro.

Poi tanta gente comune era presente ai funerali oggi: in tanti con le sciarpe del Vicenza, la squadra che aveva lanciato Paolo Rossi in Serie A e che era diventata la sua squadra del cuore. Tra i presenti anche un altro simbolo del calcio italiano, che ha iniziato ad amare proprio grazie a Pablito: Roberto Baggio. Ieri l’ex calciatore aveva sottolineato in una lettera: “A 10 anni facevo 12 chilometri in bici con mio padre per andare allo stadio. Lui ha realizzato quello che non sono riuscito a fare io: vincere una Coppa del Mondo e il Pallone d’oro”. Oggi era presente ai funerali e non ha nascosto le lacrime.