Rita Rusic, chi sono i figli Mario e Vittoria Cecchi Gori: la loro storia

Rita Rusic, chi sono i figli avuti dal matrimonio con Vittorio Cecchi Gori: la difficile situazione familiare potrebbe essere colpa di Valeria Marini.

L’attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic è una delle concorrenti di questo infinito Grande Fratello VIP 2020. La vita della donna, quest’anno 59enne e di origini croate, è ben nota al gossip italiano. Dal 1983 al 2000 Rita è stata sposata con Vittorio Cecchi Gori, con cui ha lavorato nel settore cinematografico: la coppia, infatti, ha prodotto insieme importanti film come “La vita è bella” e “Il ciclone”. Rita e Vittorio hanno avuto due figli: Mario e Vittoria.

Chi sono Mario e Vittoria Cecchi Gori

Mario Cecchi Gori ha oggi 26 anni e porta il nome del nonno paterno. Nonno Mario e papà Vittorio fondarono insieme una potente casa di produzione, per la quale lavorò anche mamma Rita, ma Mario junior non sembra voler seguire le orme di famiglia e lavora nell’ambito delle acquisizioni sportive. Il giovane ha vissuto qualche anno a Londra, ma ha deciso di tornare a Roma nel 2017 per stare vicino al padre e riallacciare i rapporti con lui quando Vittorio è stato ricoverato in ospedale per ischemia cerebrale, da cui si è fortunatamente ripreso. La malattia ha permesso alla famiglia di riunirsi, anche se i rapporti non sono idilliaci. Mario non ha profili social, ma sappiamo che ha ammesso di aver reagito alla notizia dell’ingresso della madre al Grande Fratello con imbarazzo. “Egoisticamente”, ha detto, “non è facile avere una madre sotto i riflettori 24 ore su 24”.

Vittoria Cecchi Gori, 32 anni, è primogenita della ex coppia e sorella maggiore di Mario. A differenza del fratello, però, Vittoria è molto attiva su Instagram, pur tenendosi ugualmente lontana dal mondo dello spettacolo. La giovane donna ha ereditato il fascino e la bellezza dalla madre, a cui assomiglia in modo davvero straordinario. Da anni vive a Miami e, a differenza di ciò che è accaduto con Mario, i rapporti tra Vittoria e il padre sono ancora difficili e burrascosi. La Rusic ha spesso accusato Valeria Marini, ex compagna di Vittorio Cecchi, di aver allontanato Vittoria dal padre, ma la showgirl ha sempre smentito.