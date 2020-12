Pupo rivela in diretta al GfVip: “Mi sono innamorato di un uomo”

Ancora rivelazioni bollenti da parte di Pupo sulla sua vita privata. In diretta al Grande Fratello Vip lo stesso cantante ha svelato un particolare

Novità durante la puntata del Grande Fratello Vip. In diretta lo stesso cantante ed opinionista Pupo ha svelato di essere stato innamorato di un uomo di nome Riccardo, un fonico. La rivelazione è avvenuta proprio nel momento in cui Signorini, Malgioglio e Zorzi discutevano sul tema dell’amore. Lo stesso Tommaso si è avvicinato molto a Cristiano dopo l’uscita di Francesco Oppini. Gli ha scritto anche una lettera. E nel frattempo Malgioglio ha svelato: “L’amore per noi spesso non è duraturo, questa è la realtà”. Signorini, poi, ha subito ribattuto: “Due care mie amiche si sono sposate due anni fa, una era etero, sposta e con due figli. Però l’amore fa anche questo. Non è vero che l’amore omosessuale non può durare nella tutta la vita. Bisogna anche avere fortuna, no Tommi?”.

Pupo, la rivelazione in diretta al GfVip

Così ha preso la parola anche Pupo che ha voluto raccontare un episodio del suo passato: “Io ad esempio, negli anni ’80, mi sono infatuato di un uomo, si chiama Riccardo. Eppure io vivo con due donne, mi piacciono le donne moltissimo, però può succedere. Ho scritto anche una canzone per lui”: Infine, ha concluso: “I rapporti importanti possono nascere sempre, anche fra uomini e fra omosessuali e etero. Ad esempio, ho avuto un’amicizia molto forte con Gianni Morandi, lo saluto è anche il suo compleanno”.