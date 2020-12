Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci lo attacca: “Mi hai già dimenticata”

Da Elisabetta Gregoraci arriva un affondo a Pierpaolo Pretelli in diretta al GF Vip 2020. Ma lui attacca a sua volta: “Ora penso a me stesso”.

Non è finita affatto bene tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Lei da una settimana non è più presente nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’, avendo lasciato il reality show di sua spontanea volontà. Ma negli ultimi tempi prima che la 40enne calabrese uscisse, il rapporto con Pierpaolo si era raffreddato. Lui aveva confidato ad Andrea Zelletta ed Enock Barwuah di avere cambiato atteggiamento nei suoi confronti, dopo settimane e settimane di corteggiamento intenso.

La Gregoraci però non ha mai concesso aperture, a parte qualche bacio e qualche tenerezza. E così, ora che lei non è più presente, ecco che Pierpaolo Pretelli ha rivolto le sue attenzioni verso Giulia Salemi. La quale sembra decisamente più propensa ad accettare le avances di lui. Questo però non è visto di buon occhio dalla Gregoraci, che nella puntata in diretta con lo studio del GF Vip 2020 di venerdì 11 dicembre 2020 ha attaccato il 30enne lucano che aveva detto di non voler passare per vittima e di volere pensare solo a sé stesso.

Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci, gli utenti convinti: “Lei è gelosissima”

“Eppure ci hai messo soltanto due giorni a dimenticarmi. Mi avevi scritto un biglietto per dirmi che ti mancavo, ma ridi e scherzi dopo solo due giorni. Sei solo una vittima”. Qui Pretelli reagisce e dice: “Ora penso solo a me, fino a qualche giorno fa avevo solo Elisabetta in mente. Chiaro che se fosse nato qualcosa di importante tra noi avrei reagito in modo diverso”.

Ed anzi è lui a sua volta ad accusare la Gregoraci. “Tu mi condizionavi, ma con me non sei stata chiara ed eri molto confusa”. La Gregoraci però chiosa dicendo a Pierpaolo che è l’ultima persona con la quale vorrebbe avere un alterco. E sul web i telespettatori del GF Vip 2020 non hanno dubbi: “Si vede che lei è estremamente gelosa”.