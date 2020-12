Paolo Rossi, Altobelli svela: “Non rispondeva più ai messaggi”

Un ricordo davvero indelebile quello di Paolo Rossi. Nessuno lo dimenticherà mai: “Spillo” Altobelli ha svelato un retroscena doloroso

Paolo Rossi è stato un simbolo e il suo ricordo non svanirà mai. L’eroe del Mondiale 1982 è stato un punto di riferimento anche per i suoi tanti compagni di squadra che ha avuto in carriera. Così anche “Spillo” Altobelli, presente al suo funerale al duomo di Vicenza, ha svelato ai microfoni di “Sky Sport” un retroscena doloroso: “Abbiamo una chat di whatsapp con i nostri compagni del Mondiale 1982. Ci sentiamo spesso, ma ultimamente non rispondeva più. Così ho messo alcune sue foto per discutere, ma non ha scritto nemmeno in quell’occasione. Così ci siamo preoccupati, abbiamo chiamato la moglie: pensavamo che avessimo fatto qualcosa verso di lui. Pensavamo si fosse arrabbiato con noi”. Poi ha aggiunto: “La moglie ha mandato un messaggio alle tre di notte con quel doloroso annuncio”.

Paolo Rossi, il ricordo di Altobelli

Lo stesso “Spillo” Altobelli l’ha voluto ricordare esaltando la sua carriera da calciatore: “Era molto più forte di me, ma io ho sempre voluto imitarlo. Era molto difficile, ma io ci ho provato sempre. Era fenomenale: sempre nel posto giusto al momento giusto. Lui arrivava sempre prima di me. Se rivediamo il gol della finale del Mondiale nel 1982: sul cross di Gentile io sono andato prima di lui, ma alla fine ha fatto gol”.