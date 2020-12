Paolo Ciavarro ed il padre Massimo sono sempre stati una coppia eccezionale. Tra i due pare ci sia però stato un motivo di lite. Scopriamolo.

L’ex Vippone Paolo Ciavarro ha sempre saputo come attirare su di sé tutte le luci dei riflettori. Lui e il padre Massimo sono molto amati e seguiti dal pubblico e rappresentano una coppia vincente. Il rapporto tra i due è sempre andato a gonfie vele. Il padre ha infatti costantemente incoraggiato e seguito il figlio, anche durante le giornate in cui è rimasto chiuso all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Nonostante questo, pare proprio che Massimo e Paolo abbiano avuto qualche disguido, scaturito da un provino. Leggiamo insieme tutto quello che è successo.

Leggi anche->Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostrano l’anello: presto sposi?

Il motivo di tensione tra Massimo e Paolo ha avuto origine da un provino calcistico. Proprio così, pare proprio che padre e figlio si siano scontrati a causa del tentativo da parte di Paolo di entrare a far parte di una nota squadra di calcio. È stato proprio lui a raccontarlo durante un’intervista per il celeberrimo programma di Alfonso Signorini. “Ho fatto anche un provino con il Manchester City. È stata un’esperienza che ho provato ed è andata male per colpa mia perché non ho avuto la fame di arrivare e lottare per qualcosa di cui ero e sono fortemente appassionato. Non ho avuto la fame di raggiungere l’obiettivo.” ha dichiarato l’uomo.

Leggi anche->Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro | si al matrimonio e no a Temptation Island

Il provino non è andato a buon fine per Paolo Ciavarro, che si è in seguito scontrato con il padre. “Avevo il talento ma non è bastato. È stata una grande lezione di vita per me. Se ho deluso mio padre per questo? È stato il vero primo contrasto, cercava di farmi capire l’opportunità che avevo, lui mi dava contro ma io non capivo. È questo è il primo motivo di contrasto tra di noi”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paolo e Massimo Ciavarro: lo scontro per il provino al Manchester City

Sembrerebbe dunque che Paolo Ciavarro e il papà Massimo si siano scontrati duramente a causa del provino che ha fatto il ragazzo per il Manchester City. In seguito al fallimento, Paolo ha rinunciato alla sua carriera calcistica, mandando il padre letteralmente su tutte le furie. L’uomo avrebbe infatti voluto vedere il figlio continuare a combattere per realizzare il suo grande sogno, quello di diventare calciatore. Le cose sono però andate diversamente, ed è andata bene così. Paolo è adesso felice, ed ha finalmente trovato l’amore. Il suo rapporto con il padre è ottimo, e i due, nonostante lo scontro di allora, rimangono una delle coppie più amate e seguite nel mondo del gossip e della televisione italiana.