Oroscopo del giorno, domenica 13 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 13 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa avranno gli astri in sebo per noi oggi? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Nuovi amori e incontri fortunati sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 13 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 7 al 13 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Domenica 13 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata lascerà interamente posto alla passione e all’eros, dunque preparatevi a vivere dei momenti davvero intensi. Per quel che riguarda il lavoro sarebbe meglio concedersi una pausa e rilassarsi un po’.

Toro. Qualche questione continua a disturbarvi più del dovuto, ed in ambito sentimentale le cose non procedono a gonfie vele. Potreste avvertire la sensazione di essere rimasti bloccati e non riuscire a trovare una soluzione. Le cose si sistemeranno però presto, non temete.

Gemelli. I tempi sono maturi per l’amore. Ritagliatevi del tempo da spendere con la vostra dolce metà ed andrà tutto a gonfie vele. Prestate attenzione agli imprevisti, qualche ritardo potrebbe rovinare il vostro buonumore.

Cancro. Oggi potreste essere in attesa di qualcosa che vi terrà sulle spine per tutta la durata della giornata. Cercate di non essere impazienti e tutto andrà per il meglio. Non lasciate nulla al caso, potreste pentirvene.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. È il momento di mettere a tacere tutti i dubbi e le insicurezze. Da troppo tempo la sicurezza in voi stessi sta scarseggiando, ed è arrivata l’ora di mettere un freno alla situazione. Ripartite con più carica e non fatevi spegnere da nessuno!

Vergine. Oggi sorprendenti novità vi lasceranno a bocca spalancata. Qualche nuovo incontro potrebbe migliorare la vostra giornata. Attenzione però a non perdere la concentrazione, soprattutto in ambito lavorativo, potreste pentirvene.

Bilancia. Durante la giornata di oggi tutti gli astri saranno dalla vostra parte, perciò non ponetevi alcun limite. Sia in ambito sentimentale che lavorativo il cielo è sereno, dunque mettete in moto e premete sull’acceleratore senza paura.

Scorpione. Qualche dubbio oggi vi attanaglierà la mente, mettendovi di fronte a difficili scelte. Non fatevi prendere dall’ansia e ragionate bene sul da farsi. Nessuno vi corre dietro e avete tutto il tempo per decidere con calma.

Leggi anche->Ada Alberti, chi è l’astrologa: marito, origini e curiosità

Sagittario. Cielo nuvoloso oggi per voi. Una scoperta alquanto sconcertante potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi. La soluzione migliore sarebbe quella di non cedere alla tensione ed all’ansia. È il momento di tirare fuori gli artigli ed essere forti.

Capricorno. Durante le prossime ore sarete messi decisamente sotto pressione. La soluzione migliore è quella di mantenere la calma e di non lasciarsi schiacciare dalle aspettative altrui. Comunque non temete, oggi sarete baciati dalla fortuna e tutto si risolverà per il meglio!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Venere oggi sarà completamente dalla vostra parte e metterà finalmente un punto all’ultimo spossante periodo. Son in arrivo nuove opportunità, e voi fareste meglio ad essere pronti. Non è il momento di adagiarsi sugli allori, dunque cercate di dare il massimo.

Pesci. Durante le prossime ore sarebbe meglio evitare le liti e le discussioni. Tenetevi lontano dagli azzardi e dalle scommesse, e soprattutto non lasciate nulla al caso. La fortuna non sarà proprio in vostro favore oggi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.