Lazio Verona Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Lazio e Verona è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Accantonate le coppe europee, con sei italiane su sette che hanno avuto accesso al turno successivo di Champions League ed Europa League – l’unica eliminata come noto è l’Inter – torna il campionato. Ieri sera, l’undicesima giornata si è aperta con la vittoria di misura del Sassuolo contro il Benevento.

Alle 15 di oggi si è giocato il primo di una serie di scontri salvezza, quello tra Crotone e Spezia, coi calabresi che hanno dilagato, quindi alle 18 altro scontro salvezza tra Torino e Udinese. Infine, la giornata di oggi si chiude col match tra Lazio e Verona. La partita di questa sera è solo su Dazn.

Precedenti di Lazio – Verona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

La Lazio risulta in vantaggio nel bilancio complessivo degli scontri diretti con il Verona (18 vittorie, 17 pareggi, 11 sconfitte). Ancora più netto il bilancio se si guarda ai soli precedenti allo Stadio Olimpico, con 13 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte. Se si vuole cercare l’ultima delle due vittorie del Verona in trasferta all’Olimpico bisogna andare alla stagione 1984-1985. In quella stessa stagione, gli scaligeri vinsero lo scudetto.

Lazio e Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Juric hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile.

VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli.