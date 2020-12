Kam “Eki” Cahayadi è un cantante indonesiano, tra i finalisti dell’edizione condotta da Michelle Hunziker di All Together Now.

“Eki“, nome d’arte di Kam Cahayadi è nato in Indonesia, nella capitale Giacarta nel 1987. E’ il sesto di quattro sorelle e un fratello ed ha avuto un’infanzia difficile da quando la madre è morta, a causa della depressione di suo padre.

E’ stata sua sorella a tenere unita la famiglia Cahayadi, andando a lavorare e riuscendo a mantenere tutti. Eki ha trovato la sua vocazione con il canto sin da giovane ed ha cercato di farsi strada con il suo canale YouTube, dove ha pubblicato diverse cover. Ad oggi Kam si esibisce davanti al Duomo di Milano ed è uno degli abitué del luogo. Il suo sogno è quello di fare del canto la sua professione e sta cercando di farlo partecipando al programma condotto da Michelle Hunziker, “All Together Now“. Ha debuttato nel programma cantando la cover di “Treasure” e riscuotendo un buon successo, soprattutto da parte del giudice speciale Anna Tatangelo.

Kam “Eki” Cahayadi, la carriera e la vita privata

Nella quarta puntata Eki si è presentato davanti al Muro cantando “Tappeto di fragole” dei Modà, una sfida per lui; il brano, però, è stato una richiesta di J-Ax, che voleva sentirlo cantare in italiano. Per la prima volta il Muro gli ha 100 e la giuria ha confermato.

Eki è anche un ottimo ballerino, come ha dimostrato durante le sue performance ad “All Together Now“. E’ sposato con una ragazza italiana, Anna, che ha incontrato in Indonesia. La sesta ed ultima puntata andrà in onda oggi, sabato 12 dicembre, su Canale 5 in prima serata.