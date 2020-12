Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash: età, foto, vita privata e lavoro

Scopriamo chi è la bellissima Giulia Belmonte, fidanzata del cantante Stash e madre della loro bimba Grace.

Per il grande pubblico televisivo, Giulia Belmonte è la splendida fidanzata del cantante dei The Kolors: Stash Fiordispino. La notorietà dell’artista uscito dalla scuola televisiva di Amici ha permesso alla ragazza di ottenere fama di riflesso, specie in questi ultimi mesi, quando ovvero si è scoperto che la ragazza abruzzese era incinta. Ad annunciarlo, alla fine dell’ultima edizione di ‘Amici’ è stato proprio il cantante campano, spiegando il motivo per cui si sarebbe preso del tempo per stare al fianco della sua compagna.

La gravidanza è andata a buon fine lo scorso 3 dicembre, quando la bella Giulia ha dato alla luce Grace. La bimba è sana e bella come i genitori ed entrambi sono al settimo cielo per questo dono. Sebbene per molti Giulia sia solo la fidanzata di Stash, in realtà la 25enne pescarese ha una carriera ben avviata nel mondo dello spettacolo e presto potrebbe giungere sulla tv nazionale in pianta stabile. Scopriamo dunque chi la Belmonte e cosa fa per vivere.

Chi è Giulia Belmonte

Nata il 13 agosto del 1995 a Città Sant’Angelo (Pescara), Giulia Belmonte ha cominciato a lavorare nel mondo della moda già nel 2010, a soli 15 anni. Dotata di una bellezza fuori dal comune, la ragazza è subito stata notata dagli scout e cominciato a sfilare e posare per shooting pubblicitari. A 18 anni viene eletta Miss Abruzzo e lo stesso anno arriva tra le finaliste di Miss Italia, dove viene notata per fascino e intelligenza.

A 19 anni s’iscrive all’Università e si mantiene agli studi lavorando come modella. In soli 3 anni ottiene una laurea in Scienze della Comunicazione e contemporaneamente prende il tesserino da pubblicista. Il lavoro da giornalista televisiva diventa la sua prima attività: oggi Giulia è il volto di TV7 (rete molto seguita in Lombardia), conduttrice del programma sportivo ‘Novastadio‘ e inviata per il programma culturale ‘Storia e Misteri‘. Come esperienza nella televisione nazionale va ricordata la partecipazione a ‘Tacco 12’ programma di moda di La 5. Nel 2019 è stata la protagonista del video musicale ‘Dove e Quando’ di Benji e Fede ed tutt’oggi la testimonial di Douglas.

