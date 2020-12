Gianni Fantoni, chi è: età, carriera, vita privata del conduttore e imitatore

Gianni Fantoni è un noto comico e conduttore radiofonico e televisivo, oltre che un grande imitatore. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Conduttore televisivo e radiofonico, umorista e imitatore: Gianni Fantoni è un vero e proprio maestro della risata italiano. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gianni Fantoni

Gianni Fantoni è nato a Ferrara il 20 giugno 1967 sotto il segno dei Gemelli. Diplomatosi ragioniere, ha lavorato per qualche anno nel campo dell’informatica, che è rimasta una grande passione, ma la sua vocazione è sempre stata il cabaret: già a 15 anni dava i suoi spettacoli in giro per le Feste dell’Unità della provincia ferrarese, proponendo imitazioni vocali e cantate, intervallate da irresistibili battute.

Dopo una prima apparizione come imitatore di Paolo Villaggio a Stasera mi butto su Rai 2, nella primavera del 1991 Gianni Fantoni è finito al Maurizio Costanzo Show su Canale 5, distinguendosi per la vena surreale della propria comicità: l’imitazione degli oggetti basata quasi esclusivamente sull’uso di efficaci smorfie facciali. Nell’estate dello stesso anno la trasmissione Tigì delle Vacanze gli ha assicurato grande popolarità: è in quel periodo che è stato notato da Antonio Ricci, il quale un anno dopo che gli ha affidato la conduzione di Striscia la notizia in coppia con Claudio Bisio.

Impossibile citare tutte le partecipazioni di Gianni Fantoni come comico: tra le più memorabili ricordiamo l’imitazione di Zucchero Fornaciari nei programmi Ciro e Super Ciro su Italia Uno nel 1999 e nel 2004 e l’esperienza come monologhista a Zelig su Canale 5. Il 12 dicembre 2011 il Nostro ha creato con Red Ronnie al canale televisivo web Roxy Bar TV. Senza dimenticare i notevoli consensi ottenuti come voce radiofonica: da “I Fantoni Animati” e “A piedi nudi” su Radio Due e Radio Zelig con il programma di varietà comico “Qui una volta era tutta campagna”.

Come attore di cinema Gianni Fantoni è stato diretto, tra gli altri, da Lucio Pellegrini e Pupi Avati, e come scrittore umoristico ha pubblicato per Zelig Editore Breve, ma utile, guida alla pigrizia (1995), Breve, ma utile, guida a Tokyo (2004), Novella Duecentomila (2006), Quel deficiente del mio padrone (2009), mentre per Baldini & Castoldi Dalai Editore La casa dalle finestre che spifferano (2010).

