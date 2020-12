GF Vip, scontro feroce tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi – VIDEO

I due influencer Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini litigano al GF Vip 2020. Dure le accuse reciproche, toni molto accesi.

Neanche il tempo di entrare al GF Vip 2020 che Sonia Lorenzini (nuova partecipante assieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenete, n.d.r.) ha già innescato una lite. La ragazza ha avuto infatti da ridire con Tommaso Zorzi, accusandolo di avere avuto un atteggiamento non corretto nei suoi confronti in passato. E questo in più di una circostanza. La influencer cita in particolare uno sfottò ai suoi danni pubblicato da Zorzi sui social network.

E non è tutto: “Una volta hai pure fatto finta di non conoscermi, durante un evento. La verità è che sei un bugiardo. Mi conoscevi e dopo una serata trascorsa in allegria hai finto di non sapere chi fossi e mi hai pure presa in giro su Instagram. Poi ci siamo rivisti nel corso di un evento e mi hai evitata, fingendo di non conoscermi. Ed in un programma hai finto di avere un conato di vomito alla vista di una mia immagine. Credi che sia bello tutto questo?”. Zorzi ha replicato rinfacciando a Sonia Lorenzini si essere andata al GF Vip 2020 per “fare il suo circo”.

GF Vip 2020, che scontro fra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

Il battibecco tra i due influencer è proseguito per alcuni minuti. Tommaso poi pone l’accento sul fatto che “Sonia ha avuto 8 mesi di tempo per dirmi queste cose. Invece viene a farlo in televisione, al Grande Fratello Vip”. Alla fine le dinamiche all’interno del reality stanno andando proprio nella direzione voluta dalla produzione.

Certi sconvolgimenti, certi scontri e certi disequilibri sembrano proprio studiati apposta per appassionare i telespettatori da casa. Ma i contrasti tra gli inquilini sono veri. E non è la prima volta che assistiamo a degli scontri tra coloro che stanno facendo parte o che hanno partecipato allo show.