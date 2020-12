Gara di generosità verso un bambino di 5 anni: è una corsa contro il tempo

By

E’ una vera e propria gara di generosità quella fatta verso un bambino di soli 5 anni. La sua vita è in bilico e non c’è molto tempo.

Leo Middleton ha solo 5 anni, ma il suo nome è già diventato famoso. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale lo scorso 26 novembre.

La diagnosi è stata lapidaria e per tutta la sua famiglia è stato un fulmine a ciel sereno. Inizialmente, ci sono stati momenti drammatici, ma ora è iniziata una una raccolta fondi in Scozia e in Gran Bretagna.

La gara di generosità non basta, ore è corsa contro il tempo

“Un misto di shock e sconforto“, è così che si sente tutta la famiglia del piccolo in base alle parole della zia Sarah Sim. La donna ha poi continuato dicendo che “All’inizio non ci potevamo credere. Si sente di queste cose alla TV o accadono ad altri, ma non immagini mai che possano succedere a te”.

Leggi anche -> Muore Vincenzo a 11 anni per un raro tumore: peggiorato dopo il Covid

Queste parole fanno ben capire la situazione di profondo dolore in cui si trova la famiglia del piccolo Leo. Infatti, dopo la corsa in ospedale lo scorso novembre gli è stato diagnosticato un Glioma pontino intrinseco diffuso. Si tratta di un tipo di tumore al cervello che cresce molto velocemente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ciò che rende tragica questa situazione è il fatto che al piccolo rimangano solo 8 mesi di vita. Ora Leo e la sua famiglia dovranno trascorrere 6 settimane a Edimburgo dove il bambino dovrà sottoporsi a trattamenti di radio terapia. Il lato positivo è che i Middelton sono stati sommersi da donazioni e già nei primi giorni si è arrivati a 18mila sterline.

Leggi anche -> Lorenzo, 9 anni: trovato tumore alla visita oculistica: operato d’urgenza

In questo modo Leo potrà creare dei ricordi meravigliosi con le persone a cui vuole bene. Di sicuro andrà a Disneylad e nel frattempo ha già incontrato il campione di boxe Lee McAllister. Se le donazioni continueranno ad arrivare, Leo potrà realizzare molti dei suoi desideri.