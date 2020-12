Funerali Paolo Rossi, il dolore di Cabrini: “Fratello, mi manca tutto di te”

Oggi si sono tenuti i Funerali di Paolo Rossi. L’amico ed ex compagno di squadra Cabrini ha espresso tutto il suo dolore per la perdita.

Oggi, al Duomo di Vicenza, si sono tenuti i funerali di Paolo Rossi. Poco prima della cerimonia c’è stato il tempo per l’intervento di qualcuno dei presenti. Le parole che più di tutte hanno colpito sono state quelle di Antonio Cabrini, che di Paolo è stato compagno di squadra alla Juventus e in Nazionale, ma soprattutto grandissimo amico. Il rapporto tra Rossi e Cabrini, infatti, è cominciato negli spogliatoi ma si è esteso anche fuori dal campo, agli affetti e alle famiglie.

La scomparsa del trascinatore dell’Italia nell’82 per Antonio non è solo la perdita di un collega e di un idolo condiviso con il resto d’Italia, ma anche quella di un fratello, di una persona che si è aggiunta con il tempo al nucleo familiare. Impossibile comprendere appieno le emozioni che lo stanno attraversando in questi giorni, anche se è possibile immaginare per empatia come si possa sentire.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Funerali Paolo Rossi, il dolore di Antonio Cabrini

Sin dal momento in cui l’ex calciatore si è avvicinato al microfono è stato possibile scorgere sul volto di Antonio tensione, dolore e commozione. Cabrini non riusciva a trattenere le lacrime mentre diceva col cuore: “non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello. Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni”.

Leggi anche ->Paolo Rossi, Altobelli svela: “Non rispondeva più ai messaggi”

L’ex calciatore si rivolge poi direttamente all’amico scomparso: “Siamo stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te”. Parole di dolore alle quali si aggiungono quelle di ringraziamento: “oggi voglio ringraziarti perché se sono quello che sono lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato”, ed una promessa: “Io non ti lascerò mai, ma tu sta vicino a tutti noi, come io starò vicino a Federica e ai tuoi figli”.

Leggi anche ->Paolo Rossi, parla l’ex moglie Simonetta Rizzato: “Ecco perché ci siamo lasciati”