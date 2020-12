Il funerale finisce in una rissa: scontri, incidenti e feriti in strada

A Reading, in Inghilterra, un funerale si è concluso nel caos dopo che è scoppiata una rissa per strada tra una trentina di persone.

Ai testimoni è sembrato di trovarsi dentro un improbabile film d’azione, ma era tutto vero. Un funerale in quel di Reading, nel Berkshire (Inghilterra), si è concluso nel caos dopo una rissa di massa scoppiata per strada che ha coinvolto 30 persone in lutto. La Polizia si è precipitata sul posto nelle prime ore del mattino per calmare le acque, ma si sono comunque contati diversi feriti.

Scene (tragiche) da un funerale

Cinque persone sono rimaste ferite nella rissa in questione, con un doppio incidente automobilistico che ha aggiunto – è il caso di dirlo – benzina sul fuoco. Alcuni testimoni presenti sul posto al momento del funerale hanno riferito che i poliziotti hanno rimosso una Mercedes e un’altra vettura coperta di schizzi di sangue. “Ieri c’è stato un funerale con una veglia che è finita nel caos – ha detto uno di loro -. Sono stati chiamati i paramedici e la Polizia e c’era molto sangue… qualcuno è stato accoltellato o picchiato. C’era una Mercedes coinvolta in un incidente con un altro veicolo. Un sacco di poliziotti sono arrivati ​​con camion e volanti e per un po’ è successo di tutto”.

La Polizia ha ora rafforzato i controlli nell’area onde prevenire ulteriori disordini, di fatto blindandola. Non ci sono stati arresti e si ritiene che nessuna delle cinque persone ferite abbia riportato lesioni preoccupanti. Il sovrintendente investigativo Rebecca Mears ha dichiarato: “Ciò causerà comprensibilmente preoccupazione nella comunità locale, ma vorrei rassicurare tutti sul fatto che vigileremo per prevenire il ripetersi di tali incidenti, anche ricorrendo a perquisizioni e arresti di eventuali sospetti”.

