La storia di Francesca, in arte Fiore di Luna, chi è la cosplayer: carriera e curiosità, cosa fa nella vita e quali sono le sue passioni.

All’anagrafe si chiama Francesca, ma per tutti è Fiore di Luna, una star di TikTok e cosplayer amatissima, con oltre 10mila follower su Instagram. Grande amante della musica, per otto anni studia da corista, quindi intraprende la carriera da solista e nel frattempo dal 2008 si appassiona al cosplay.

Leggi anche: Apre il primo negozio ufficiale dedicato solo a Sailor Moon a Tokyo

Si tratta della pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile, facendone le mosse. Così, da oltre 10 anni, la giovane si esibisce in cosplay interpretando le canzoni Disney e più in generale dei cartoons, in giro per l’Italia. Ha partecipato a festival ed eventi privati su e giù per lo Stivale.

Leggi anche: Arriva la mostra dedicata al mondo di Guerre Stellari: dove,come e quando visitarla

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Cosa sapere sulla cosplayer Fiore di Luna

Inoltre, è presenza fissa di molte fiere del fumetto, per citarne qualcuna Romics, TorreCon a Brescia, Cartoon Village a Manciano, Pescara Comics, Genova Comics, Lamezia Comics. In anni più recenti, questa passione le ha dato la possibilità di cantare la sigla di Sailor Moon Crystal in onda sulla Rai e della sigla di Enchantimals per la MATTEL. La sua voce è presente anche nelle parti cantate di Peppa Pig e Onion&Apple.

Nel 2018 Fiore di Luna inizia a frequentare l’acting school Casa del Teatro e del Cinema diretta da Claudio Insegno. L’anno dopo è concorrente di “All Together Now” su Canale 5. La sua principale professione è quella di infermiera e questo ha fatto sì che unisse lavoro e passione: oggi fa la cosplayer nei reparti COVID e intrattiene i bambini negli ospedali. Un progetto che presenta al programma di Raiuno, Italia Sì.