Elisabetta Franchi, il dramma del marito morto: chi era Sabatino Cennamo

Elisabetta Franchi è una delle più note stiliste italiane. Scopriamo quello che è successo al primo marito Sabatino Cennamo.

Elisabetta Franchi è da molti anni una delle stiliste più in voga a livello internazionale. La donna, una Self Made Woman carica di talento e sicura di sé, si è fatta in 4 per raggiungere i propri obiettivi, e ancora oggi continua a darsi molto da fare per il bene della sua azienda e della sua famiglia. Non sempre però la sua vita è stata rose e fiori, tutt’altro. Il suo passato infatti presenta una zona d’ombra. Il suo primo marito, Sabatino Cennamo, è deceduto a causa di una malattia, lasciando nel cuore dell’imprenditrice una cicatrice impossibile da rimarginare. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’uomo e su quello che gli è successo.

La stilista ha raccontato la sua vita nel documentario Essere Elisabetta. All’interno di quest’ultimo si parla anche di Sabatino. La storia di grande amore tra i due è stata idilliaca, ed è purtroppo finita drammaticamente a causa di una brutta malattia, che ha strappato via Cennamo dalle braccia della moglie dopo ben 17 anni. “Il nostro è stato un amore clandestino, un amore impossibile. Lui aveva già un’altra famiglia ma io non volevo essere l’eterna seconda e l’ho messo davanti ad una scelta. Una domenica lui è venuto da me e non è più andato via.” ha raccontato la Franchi, trattenendo le lacrime al ricordo dell’uomo.

Sabatino Cennamo era un noto imprenditore. Lavorava come amministratore delegato dell’Imperial di Bologna. È stato proprio lui a sostenere più di tutti ed aiutare Elisabetta. “È stato lui il primo a credere in me e a darmi quei pochi soldi che aveva per avviare l’azienda. Lavoravamo tutti i giorni a livelli disumani. Sono incazzata perché lui non è riuscito a vedere la realizzazione di questo sogno.” ha dichiarato la donna.

La splendida imprenditrice Elisabetta Franchi porterà sempre nel cuore il primo marito Sabatino Cennamo. L’uomo, stroncato da una brutta malattia, è stato il primo a sostenere ed aiutare la moglie, ansioso di vederla un giorno scalare le vette del mondo della moda. I due hanno insieme dato alla luce una splendida figlia, Ginevra. La bimba ha oggi 12 anni. “Quando Sabatino ha scoperto la malattia Ginevra aveva 6 mesi e quando è andato via aveva un anno e mezzo. Lei non lo ha mai conosciuto, non ha memoria di lui, ma ho scattato di quel periodo una marea di foto.” ha raccontato Elisabetta. Una di quelle foto, è oggi appesa nei suoi uffici, e lo sarà per sempre. “È stato lui ad aiutarmi a realizzare il mio sogno ed è giusto così”.