Elisabetta Franchi, chi è: età, storia e curiosità sulla stilista bolognese

Scopriamo nel dettagli la storia e la vita di Elisabetta Franchi, stilista bolognese che è riuscita a conquistare il mondo della moda.

Gli amanti della moda, specialmente le donne che da anni indossano e ammirano le sue creazioni, hanno ben presente chi sia Elisabetta Franchi, creatrice e proprietaria dell’omonimo marchio di vestiario. La stilista è apprezzata per la sua capacità di mescolare eleganza e sensualità. I suo abiti sono sempre molto belli e d’impatto, ma non trascurano l’aspetto più importante di tutti: la comodità.

Raffinata ed in grado di anticipare spesso le tendenze, Elisabetta Franchi pone molta attenzione ai gusti e alle priorità delle proprie clienti, dunque la sua linea di vestiario come quella di scarpe non può prescindere dall’esigenza di dover essere utile, oltre che bella a vedersi. Oggi il marchio Elisabetta Franchi è uno dei più apprezzati d’Italia e d’Europa e pensare che tutto è cominciato da un piccolo atelier aperto con sacrifici e caparbietà.

Chi è Elisabetta Franchi

Nata a Bologna l’8 dicembre del 1968, Elisabetta è stata la quarta di cinque figli di una famiglia di umile estrazione. La sua infanzia è stata segnata dall’assenza del padre, un trauma che l’ha spinta a ricercare con grande determinazione la realizzazione del proprio sogno. La Franchi, infatti, ha sognato sin da bambina di diventare una stilista ed entrare a far parte del mondo della moda. L’inizio carriera è avvenuto all’istituto Aldrovandi Rubbiani, scuola che le ha dato i rudimenti per intraprendere il percorso che l’ha portata dov’è oggi.

In quel periodo si manteneva con lavori saltuari: ha lavorato a lungo come commessa, lavoro che le ha insegnato a dare priorità ai bisogni delle clienti. Nel 1996 ha aperto il primo atelier, nel ’98 fonda la Betty Blue Spa ed in soli 8 anni si fa strada e acquista prestigio in un mondo lavorativo decisamente ostico. Nel 2006 acquista una ditta farmaceutica dismessa e la fa ristrutturare, dopo due anni di lavori diventa la sua Maison. Il 2012 è l’anno della definitiva svolta, Elisabetta decide di firmare le proprie creazioni apponendo nome e cognome e creando il marchio Elisabetta Franchi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la stilista ha avuto due grandi amori. A 18 anni si è innamorata di Alan Scarpellini, ma la loro relazione non andrà a buon fine. Due anni dopo incontra Sabatino Cennamo, imprenditore 20 anni più grande di lei che crede immediatamente nel suo talento e la incoraggia a seguire il suo sogno. I due diventano una coppia fissa ed hanno una figlia: Ginevra. Purtroppo l’uomo muore nel 2007. Qualche tempo dopo, ad una festa, Elisabetta rincontra Alan e tra i due scatta nuovamente la scintilla. Dal loro amore nasce nel 2013 Leone. Alan è ancora il compagno della stilista e segue passo passo la sua straordinaria carriera.