Diretta funerali Paolo Rossi, dove vederli in tv: orario e programmazione

Sabato 12 dicembre 2020 ci saranno in diretta i funerali di Paolo Rossi, leggenda del calcio italiano: ecco dove seguirli

Sarà un’altra giornata speciale per ricordare per sempre Paolo Rossi. A partire dalle 10 di sabato 12 dicembre 2020 in diretta su Rai 2 ci sarà il collegamento per la cerimonia in programma alle 10.30 nel duomo di Vicenza. L’ingresso sarà chiuso al pubblico e soltanto i familiari potranno accedervi. Così Raisport con la telecronaca di Alberto Rimedio, Enrico Varriale e dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro darà l’ultimo saluto al loro ex collega visto che Rossi aveva collaborato in passato per le gare della Nazionale italiana. Inoltre, Di Gennaro è stato suo compagno in Nazionale e nel Verona.

Diretta funerali Paolo Rossi, speciale su SkySport

Anche su SkySport24 ci sarà uno speciale per l’ultimo omaggio a partire dalle 9.00 con Alessandro Bonan che condurrà lo speciale “Pablito per sempre” con Eleonora Cottarelli. In studio ci saranno Marco Bucciantini, Fabio Caressa, Mario Calabresi, Sandro Piccinini, Giorgio Porrà, Massimo Tecca, Sandro Veronesi. Dal Duomo di Vicenza l’inviato Marco Nosotti.

L’annuncio della sua scomparsa era arrivato direttamente da una foto e da un semplice messaggio della moglie Federica Cappelletti. L’ultimo saluto per rendere grazie all’eroe del Mondiale 1982 che ha fatto gioire milioni di italiani. La tripletta al Brasile, la finale con la Germania: un percorso tra alti e bassi per essere sempre sorridente davanti alle telecamere tra un invito e l’altro.